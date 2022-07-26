Саша Хмелевски высказался касательно перехода в «Салават» из .

– Как настроение? Где вы сейчас находитесь?

– Очень хорошее настроение. А я сейчас в Детройте, штат Мичиган.

– Вам осталось только получить визу в Россию?

– Да, все правильно. В понедельник мы подписали контракт. Я очень рад, что буду играть за «Салават Юлаев». Как только получу визу, то вылечу в Россию первым же рейсом.

– Вы раньше бывали в нашей стране?

– Только пару раз, когда был маленьким и приезжал на юниорские турниры.

– А почему теперь решили поехать в Россию?

– Мы думали последние пару дней с моим агентом . Он представил мне диапазон вариантов, и я выбрал самое лучшее – прилететь в Уфу.

– Еще нужно решить бытовые вопросы…

– Да, конечно, я это держу в уме. Но не сомневаюсь, что проблем не возникнет. Я еду в очень хороший клуб, и мой агент поможет решить все нюансы. Когда есть такая поддержка, то ты не отвлекаешься на остальное, а просто играешь в хоккей.

– Вы смотрели по YouTube, как выступает ?

– Если честно, я не смотрел много роликов. Сейчас как раз включу. Когда играешь в Америке, то не видишь матчи из-за разницы во времени. Но я знаю, что еду в сильный клуб. И представляю, что это такое – российский хоккей. Мне нравится этот стиль.

– Вы стали лучшим бомбардиром Мемориала Глинки, хорошо показывали себя по молодежи. И как раз играли против сборной России.

– Спасибо. Да, такой опыт у меня был. Я еще тогда запомнил, что русский хоккей – это умная игра в пас. Шайбу не выбрасывают, ей дорожат. А на Глинке для нас все здорово пошло. Увы, сборная США проиграла финал. Но турнир получился качественным и для меня, и для команды, – сказал нападающий.