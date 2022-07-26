Директор «Салавата»: «Хмелевски прогрессирует, он перспективный, достаточно быстрый. Ему нужна была перезагрузка»

прокомментировал переход Саши Хмелевски в .

Последние два года 23-летний американец выступал в системе «Сан-Хосе».

«Мы долго обсуждали этот вопрос. Нам нужен был центр. Мы посмотрели много кандидатур. Нам нужен был чистый центр, поэтому мы остановились на этой кандидатуре.

Саша – перспективный, физически крепкий, достаточно быстрый, праворукий. У него есть плюс, что он прогрессирует. Ему нужна была перезагрузка. В этом сезоне у него было мало шансов в «Сан-Хосе», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева».

«Салават» подписал экс-форварда «Сан-Хосе» Хмелевски на год. У него 8 передач в 19 играх сезона