Тренин о новом контракте с «Нэшвиллом»: «Сейчас успокоился, наступила стадия «принятие». Хотел подписать на 4-5 лет, переговорами недоволен»

сказал, что хотел подписать контракт с «Нэшвиллом» на 4-5 лет.

Форвард не сумел договориться с «Предаторс» об условиях соглашения. В итоге дело дошло до арбитража, присудившего 25-летнему игроку зарплату 1,7 миллиона долларов за сезон. Срок нового контракта – 2 года.

– Прошло уже несколько дней с решения арбитража. Вначале вы были расстроены тем контрактом, который вам определили. Сейчас эмоции улеглись?

– Сейчас успокоился, наступила стадия «принятие». Теперь в хорошем настроении готовлюсь к сезону.

– Получается, арбитраж принял серединное решение между требованиями клуба и стороной игрока?

– У каждой стороны было по четыре игрока для сравнения, но у нас двух хоккеистов отсеяли. Их убрали из-за большего количества матчей, чем у меня, они считались более опытными. Также один игрок повторялся у обеих сторон. В итоге шесть человек, включая меня, и получилось, что это действительно серединное решение. Но, на мой взгляд, это нечестно. Со стороны клуба оставили игрока, у которого не было ни одного полного сезона в . Если бы его тоже убрали, то сумма выходила бы больше.

– Ваш агент говорил, что вы хотели остаться именно в .

– Да, мы хотели подписать длинный контракт на 4-5 лет. Клуб тоже был в этом заинтересован, но не смогли договориться по условиям. В принципе я недоволен тем, как прошли все переговоры.

С мая по июль, когда мы подали в арбитраж, было всего три разговора с клубом. Почему-то обе стороны думали, что нам выгодно затягивать, и в итоге ни о чем не смогли договориться. Какие-то движения пошли уже после обращения в арбитраж, – сказал Тренин.