Тренин о зарплате 1,7 млн долларов за сезон: «Мы проиграли суд»

не понравились итоги арбитража и новый контракт с «Нэшвиллом».

Россиянину присудили двухлетнее соглашение со средней зарплатой 1,7 млн долларов за сезон. Ранее сообщалось, что был готов заключить договор на два года с зарплатой 1,35 миллиона долларов за сезон. Тренин же хотел подписать соглашение на год и 2,4 миллиона.

– Я недоволен решением, считаю, что мы проиграли суд. И у нас, и у клуба было сравнение с одним хоккеистом, которому дали 1,8 миллиона на два года. У нас статистика почти одинаковая, зато у меня лучше игра в обороне и в меньшинстве, силовая игра. Поэтому странно, что дали меньше, чем ему. В целом я расстроен, потому что не хотелось доводить до арбитража. А получилось, что довели и суд проиграли.

– Как вообще проходил арбитраж?

– Меня подключали по Zoom. Сначала выступала наша сторона, потом – «Нэшвилла», каждая по 45 минут. Дальше был перерыв.

После этого моя сторона опровергала заявления клуба, а «Нэшвилл» выступал в свою защиту. Суммарно с перерывами получилось четыре часа.

Решение должно было приниматься в течение 48 часов после арбитража, но попросили еще день. После 72 часов ничего не было, я лег спать и только с утра увидел новости.

– Что теперь планируете делать дальше?

– Играть за «Нэшвилл». Как сделаю визу, поеду в Америку, – дал комментарии Тренин.

В минувшем сезоне нападающий установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (80), голам (17), передачам (7) и очкам (24). В 4 матчах в плей-офф он забросил еще 3 шайбы.