Шуми Бабаев: «Тренина все устраивает в «Нэшвилле», не думаем об уходе»

, агент форварда «Нэшвилла» , рассказал о планах хоккеиста.

«Якова все устраивает в «Нэшвилле»: хороший город, хорошая команда. И у меня складываются довольно хорошие отношения с руководством клуба.

Мы не планировали и не думаем о том, чтобы уходить из клуба, об этом мы говорили сразу, когда вели переговоры. Мы сразу сделали шаг навстречу руководству, сказав, что готовы связать себя длинным контрактом.

Надеюсь, что Яков еще улучшит свои показатели и в будущем будет на других ролях», – сказал Бабаев.

Арбитраж присудил Тренину контракт на два года с зарплатой 1,7 млн долларов за сезон. «Нэшвилл» предлагал 1,35 млн