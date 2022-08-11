Хо-Сэнг о дебюте за «Салават»: «После перелета через полмира я немножко забыл, как управлять клюшкой»

Канадец Джош Хо-Сэнг высказался о дебюте за .

26-летний форвард сыграл за уфимский клуб против в матче Кубка республики (2:1).

«Могу сказать, что все великолепно, отличный опыт. У меня классные партнеры, сегодня я увидел их в деле. Отмечу Николая Кулемина, с которым мы раньше играли, а также Кадейкина, Бочарова, Шмелева. Мне удалось поиграть с ними в большинстве.

В начале матча приходилось привыкать к большой коробке, но в течение игры можно было увидеть с трибун, что мне удается все лучше и лучше себя проявлять. Чем больше практики у меня будет, тем лучше я буду играть на такой коробке.

У меня был хороший момент во втором периоде, но этот перелет через полмира сказался. Я немножко забыл, как управлять клюшкой (смеется). Самое главное – забивать в регулярных матчах и плей-офф.

Уфа – отличный город, везде дружелюбные люди. Плохие слова – это самое главное, с чего я начал изучение русского языка», – сказал Хо-Сэнг смеясь.