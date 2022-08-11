Райан Мерфи: «Я нервничал перед прилетом в Россию. В «Салавате» здорово встретили, все очень дружелюбно»

Канадский защитник Райан Мерфи высказался о дебюте за «Салават Юлаев».
29-летний хоккеист сыграл за уфимский клуб против «Локомотива» в матче Кубка республики Башкортостан (2:1).
«Всегда приятно выигрывать. Все прекрасно понимают, что это выставочный матч, не все пока получается, нам есть, над чем работать.
Перелет и разница в часовых поясах пока сказывается на состоянии, но мы уже принимали практические занятия, через такие игры становится чуть полегче.
Естественно, я нервничал перед прилетом в Россию. Могу отметить, что ребята очень здорово нас встретили в раздевалке, все очень дружелюбно.
Сейчас самое главное, что я могу, это улыбаться ребятам в ответ и учить русские слова», – сказал Мерфи.