Райан Мерфи: «Я нервничал перед прилетом в Россию. В «Салавате» здорово встретили, все очень дружелюбно»

Теги Салават Юлаев Локомотив КХЛ Кубок республики Башкортостан Райан Мерфи Хоккей

Канадский защитник Райан Мерфи высказался о дебюте за «Салават Юлаев».

29-летний хоккеист сыграл за уфимский клуб против «Локомотива» в матче Кубка республики Башкортостан (2:1).

«Всегда приятно выигрывать. Все прекрасно понимают, что это выставочный матч, не все пока получается, нам есть, над чем работать.

Перелет и разница в часовых поясах пока сказывается на состоянии, но мы уже принимали практические занятия, через такие игры становится чуть полегче.

Естественно, я нервничал перед прилетом в Россию. Могу отметить, что ребята очень здорово нас встретили в раздевалке, все очень дружелюбно.

Сейчас самое главное, что я могу, это улыбаться ребятам в ответ и учить русские слова», – сказал Мерфи.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные