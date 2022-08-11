Козлов о легионерах «Салавата» в матче с «Локомотивом»: «Ребятам нужно акклиматизироваться. По движению неплохо выглядели»

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата» над «Локомотивом».
Уфимский клуб обыграл соперника из Ярославля со счетом 2:1 на Кубке Башкортостана.
– Как оцените дебют легионеров?
– Ребята только приехали, можно сказать, с дороги. Им нужно акклиматизироваться. По движению неплохо выглядели.
– Есть ощущение, что «Салават Юлаев» стал играть агрессивнее. Ноги стали лучше у игроков бежать после нагрузок?
– Ноги бежали хорошо у всех и в прошлом матче. Просто мы удачно менялись, накладывали одну смену на другую во втором периоде. Думаю, от этого сложилось такое впечатление.
– Не было ощущения, что Хо-Сэнг иногда излишне брал игру на тебя?
– Это только первая игра, Джошу нужно время на акклиматизацию.
– На турнире завтра выходной. Какие планы у команды?
– Завтра планируем собраться, посмотреть видео. Тренировка на льду будет по желанию, в зале проведем небольшую тренировку, растяжку.
– Когда нам ждать на льду Хмелевски?
– Есть вероятность, что он сыграет в субботу. Прошел медосмотр, сказал нам, что тренировался, в хорошей форме.
Если все будет нормально и Саша будет готов, то есть вероятность, что мы его поставим на лед. У нас осталось только четыре игры до начала сезона, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».