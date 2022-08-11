Козлов о легионерах «Салавата» в матче с «Локомотивом»: «Ребятам нужно акклиматизироваться. По движению неплохо выглядели»

Теги Салават Юлаев Локомотив Виктор Козлов КХЛ Кубок республики Башкортостан Джош Хо-Сэнг Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата» над «Локомотивом».

Уфимский клуб обыграл соперника из Ярославля со счетом 2:1 на Кубке Башкортостана.

– Как оцените дебют легионеров?

– Ребята только приехали, можно сказать, с дороги. Им нужно акклиматизироваться. По движению неплохо выглядели. 

– Есть ощущение, что «Салават Юлаев» стал играть агрессивнее. Ноги стали лучше у игроков бежать после нагрузок?

– Ноги бежали хорошо у всех и в прошлом матче. Просто мы удачно менялись, накладывали одну смену на другую во втором периоде. Думаю, от этого сложилось такое впечатление.

– Не было ощущения, что Хо-Сэнг иногда излишне брал игру на тебя?

– Это только первая игра, Джошу нужно время на акклиматизацию. 

– На турнире завтра выходной. Какие планы у команды?

– Завтра планируем собраться, посмотреть видео. Тренировка на льду будет по желанию, в зале проведем небольшую тренировку, растяжку.

– Когда нам ждать на льду Хмелевски?

– Есть вероятность, что он сыграет в субботу. Прошел медосмотр, сказал нам, что тренировался, в хорошей форме.

Если все будет нормально и Саша будет готов, то есть вероятность, что мы его поставим на лед. У нас осталось только четыре игры до начала сезона, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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