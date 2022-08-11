Никитин об 1:2 от «Салавата»: «Хоккей состоит из двух стихий – обороны и атаки. «Локомотив» недоработал в обороне»

Теги Салават Юлаев Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок республики Башкортостан Иван Бочаров Хоккей

Игорь Никитин высказался о поражении «Локомотива» от «Салавата Юлаева».

Клуб из Ярославля уступил уфимцам со счетом 1:2 в матче Кубка республики Башкортостан.

«У нас были хорошие моменты не только в атаке, но и по игре. Сегодня мы пропустили несвойственные для себя голы: в обороне, с пятака, защитники не заблокировали.

Хоккей состоит из двух стихий – обороны и атаки, одно помогает другому. Мы недоработали в обороне.

В следующем матче по плану у нас будет играть Иван Бочаров. Ситуация у нас такая, что нет ярко выраженного первого вратаря. Каждый должен заслужить место своей игрой.

Выходной на турнире проведем стандартно: разберем с рефери изменения в правилах, вечером тренировка.

Сейчас идет предсезонка, решаем определенные задачи. Приехали на турнир, результат сейчас такой, особо расслабляться не приходится», – сказал главный тренер «Локомотива».

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