Ожиганов о Петербурге: «Я его не любил. Опасался, что все время будет пасмурно и мрачно. Но климат как в Москве, город нравится»

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Защитник СКА Игорь Ожиганов сравнил Санкт-Петербург и Москву.

– Обычно москвичи не любят Санкт-Петербург.

– Я сам его не любил, пока там не оказался. Опасался того, что все время будет пасмурно и мрачно.

Есть еще один момент. Ладно когда я приезжал с ЦСКА – мы еще бились за очки, а в составе «Амура» и «Сибири» по шесть-семь шайб получали. Об этом остались плохие воспоминания.

Но в реальности климат оказался такой же, как и в Москве. Сам город нравится. Ребенку – тоже все по душе. Я нахожусь там в своей тарелке, – сказал 29-летний хоккеист.

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