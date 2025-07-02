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Баландин о Кравцове: «Переоценивает себя как игрока, в плей-офф его не видно. В НХЛ вряд ли что-то получится, лучше остаться в «Тракторе»

Андрей Баландин считает, что Виталию Кравцову не стоит уходить из «Трактора».

«Беда Кравцова, что он переоценивает себя как игрока. Возможно, есть желание жить в Америке. Если уедет в НХЛ, то пожелаем ему удачи. Но с таким уровнем подготовки у него вряд ли что-то получится.

Игры плей-офф показали, что его не видно в серьезных матчах, когда надо биться и преодолевать себя. Я считаю, что для Кравцова «Трактор» – самый лучший вариант. Главный тренер команды Бенуа Гру весь сезон делал ставку на него.

Кравцов много играл, в том числе и в меньшинстве, и в большинстве, поэтому и набрал много очков. Так что лучше всего будет остаться в КХЛ», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

В прошлом сезоне на счету Кравцова 58 (27+31) очков в 66 играх регулярки КХЛ и 7 (6+1) баллов за 19 матчей в плей-офф. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Баландин
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