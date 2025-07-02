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«Питтсбург» подписал Брэзо на 2 года, кэпхит – 1,5 млн долларов

«Питтсбург» заключил соглашение с Джастином Брэзо на два сезона.

Генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас объявил, что клуб подписал 2-летние контракты с нападающим Джастином Брэзо, а также защитниками Паркером Уозерспуном и Калебом Джонсом

27-летний Брэзо будет зарабытывать 1,5 миллиона долларов в год. Уозерспун, которому также 27, получит 1 миллион в год, а 28-летний Джонс – 900 тысяч долларов. 

Бразо в сезоне-2024/25 выступал за «Миннесоту» и «Бостон». В 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 22 (11+11) очка. 

Уозерспун набрал 7 (1+6) очков и «минус 10» в 55 матчах регулярного чемпионата в составе «Бостона». 

Калеб Джонс провел 6 игр в за «Лос-Анджелес», а также выступал в АХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Питтсбурга»
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