Никитин о реакции Радулова на уход тренера в ЦСКА: «Обсудили, как дальше жить, он все адекватно понимал. В его карьере были моменты, когда нужна такая перезагрузка»
Игорь Никитин рассказал о реакции Александра Радулова на свой переход в ЦСКА.
В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА.
– Что вам ответил самый ценный игрок плей-офф Александр Радулов, когда узнал о вашем уходе?
– Да мы с ним просто обсудили, как дальше жить, работать. Он сам совершенно адекватно понимал, почему я так сделал.
Думаю, в его профессиональной карьере были моменты, когда ему нужна была такая перезагрузка, – сказал Игорь Никитин.
Никитин о переходе в ЦСКА из «Локомотива»: «Понимал, что нахожусь на пределе. Это не смена места работы. Я должен сам найти мотивацию, начать заново»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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