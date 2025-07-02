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Крикунов о Кузнецове: «В НХЛ пару лет способен провести. Сорвется Евгений или нет – не знаю. Если он хочет играть, все получится»

Владимир Крикунов заявил, что Евгений Кузнецов может успешно играть в НХЛ.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

«Кузнецов способен еще играть в НХЛ, если будет себя вести должным образом. В СКА он не так плохо провел сезон. Не знаю, сорвется Евгений или нет. Если он хочет играть, то все получится.

По игровым данным проблем нет, сколько лет он на уровне выступал в НХЛ. Пару лет еще точно на таком уровне может провести», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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