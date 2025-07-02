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Васильев о желании Бобровского играть за Россию с флагом и гимном: «Он патриот своей страны, хоть и играет за океаном. Пример всем нашим спортсменам»

Дмитрий Васильев назвал Сергея Бобровского патриотом России.

Ранее вратарь «Флориды» высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026: «Участвовать было бы круто, но только с флагом и гимном. В противном случае – пусть лучше так». 

«Заявление Бобровского говорит о том, что он остается патриотом своей страны, несмотря на то, что играет за океаном. Он любит свою страну и гордится представлять на чемпионатах мира и олимпийских играх именно Россию.

Сергей подает пример всем остальным нашим спортсменам. Позиция Бобровского вызывает уважение и заслуживает поощрения», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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