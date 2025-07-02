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ЦСКА обменял Исхакова в «Металлург» на Зернова («Чемпионат»)

ЦСКА обменял Руслана Исхакова в «Металлург» на Дениса Зернова.

Об этом сообщает «Чемпионат». По данным «Спорт-Экспресса», для успешного завершения сделки Зернову придется снизить зарплату, которая составляет около 75 млн рублей в год. 

24-летний нападающий Руслан Исхаков в прошлом сезоне перешел в ЦСКА, вернувшись из Северной Америки. На его счету 29 (12+17) очков в 60 матчах за армейцев в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх плей-офф.

29-летний форвард Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне он набрал 22 (11+11) очка в 49 матчах в регулярном чемпионате и сделал 2 результативные передачи в 6 играх плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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logoЧемпионат.com
возможные переходы
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