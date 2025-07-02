Майоров о новом контракте Жамнова со «Спартаком»: «У клуба все идет по плану, два сезона играли достойно. За один год команда не делается»
Сегодня клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.
«Мне нравилась игра команды в прошедшем сезоне, только в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» получилось очень обидное поражение. Два сезона «Спартак» играл вполне достойно.
Команда не делается за один год, и двух не хватит для этого. Надо идти шаг за шагом, что и делает «Спартак» с Жамновым. Бывают выскочки, как ХК МВД, который дошел до финала, но это редкое алогичное явление. Думаю, у «Спартака» все идет по плану.
В составе клуба достаточное количество молодых игроков, молодежная команда выиграла чемпионат, хорошо выступил «Химик» [в ВХЛ]. Есть из кого выбирать, и вопрос только в доводке этих игроков в команду мастеров», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.