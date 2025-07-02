  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майоров о новом контракте Жамнова со «Спартаком»: «У клуба все идет по плану, два сезона играли достойно. За один год команда не делается»
0

Майоров о новом контракте Жамнова со «Спартаком»: «У клуба все идет по плану, два сезона играли достойно. За один год команда не делается»

Борис Майоров высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.

Сегодня клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.

«Мне нравилась игра команды в прошедшем сезоне, только в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» получилось очень обидное поражение. Два сезона «Спартак» играл вполне достойно.

Команда не делается за один год, и двух не хватит для этого. Надо идти шаг за шагом, что и делает «Спартак» с Жамновым. Бывают выскочки, как ХК МВД, который дошел до финала, но это редкое алогичное явление. Думаю, у «Спартака» все идет по плану.

В составе клуба достаточное количество молодых игроков, молодежная команда выиграла чемпионат, хорошо выступил «Химик» [в ВХЛ]. Есть из кого выбирать, и вопрос только в доводке этих игроков в команду мастеров», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
ТАСС
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoСпартак
logoБорис Майоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» и Жамнов продлили соглашение до 2028 года
27сегодня, 12:40
Галимов о тренировках с отцом: «Папа ставил меня перед машиной, говорил: «Беги». Я в 8-9 лет не понимал, плакал, но тест на 3 км сдал одним из лучших. Благодарен ему»
228 июня, 15:54
Агент Миронова о новом контракте со «Спартаком»: «Он проиграл в деньгах, но ему комфортно играть у Жамнова, нравится коллектив»
228 июня, 15:24
Главные новости
КХЛ перевела «Ладу» в Западную конференцию. Ранее лига исключила «Витязь»
118 минут назад
Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде – впервые с 2014-го. ИИХФ подписала соглашение с руководством лиги, Ассоциацией игроков и МОК о турнире 2026 года
1429 минут назад
Сушинский о Ротенберге: «В СКА много внимания уделял академии, в «Динамо» хотят сделать что-то подобное, видимо»
5сегодня, 14:36
Буре о Макдэвиде: «Знаю ребят, которые взяли по 4 Кубка Стэнли, почти не играя. А есть суперзвезды без трофея. Не вижу причин для ухода из «Эдмонтона» – какой клуб лучше?»
18сегодня, 14:11
Агент Кузнецова о слухах про зависимость форварда: «Выдумывают гадости, безобразие какое-то. В Челябинске ему было бы легко, но с «Трактором» переговоров не вели»
13сегодня, 13:56
Михайлов о Ротенберге в «Динамо»: «Предложили – он согласился и правильно сделал! Он амбициозный, захочет вернуться к тренерству через время»
14сегодня, 13:24
Фетисов о Бобровском: «Настоящий мужик и патриот своей страны. Если бы все думали, что нужно выступать только с флагом и гимном, у нас все было бы по-другому»
8сегодня, 13:13
«Спартак» и Жамнов продлили соглашение до 2028 года
27сегодня, 12:40
ЦСКА подписал контракт с Мартином на 2 года. Вратарь провел за «Каролину» 9 матчей в прошлом сезоне
16сегодня, 11:29
35-летний Фисенко подпишет контракт с «Ак Барсом» на год и 10 млн рублей
18сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Гусева: «Динамо» – приоритет, других вариантов на сегодня нет. Окончательное решение пока не принято»
10 минут назад
«Миннесота» готова повторить оффер-шит по Росси: «Мы предпочли бы договориться с Марко напрямую, но в клубе определенная структура зарплат, так мы ведем бизнес. Ничего личного»
654 минуты назад
«Коламбус» подписал Лундстрема из «Анахайма» на 2 года, зарплата форварда – 1,3 млн долларов за сезон
1сегодня, 14:25
Генменеджер «Торонто» про обмен Марнера в «Вегас» на Руа: «Когда игрок собирался уйти бесплатно, мы хотя бы получили человека, закрывающего нашу потребность»
1сегодня, 13:43
«Рейнджерс», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Юта» – основные претенденты на подписание Шабанова
12сегодня, 09:20
Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА и вошел в тренерский штаб Никитина
10сегодня, 09:10
Никитин общался с Сечиным: «Задачи ЦСКА понятны – для этого я и пришел. Должна быть команда, которая не просто является претендентом на победу, но и способна это сделать»
6сегодня, 08:40
Биро про «Ак Барс»: «Рад, что перешел в одну из сильнейших команд КХЛ. Много слышал о лиге – отличный уровень хоккея. Мне нравится отдавать передачи, я скорее плеймейкер»
сегодня, 08:10
Хольмстрем подписал 2-летний контракт с «Айлендерс» на 7,25 млн долларов. Форвард набрал 45 очков в 75 матчах прошлого сезона
2сегодня, 07:45
Пеллетье подписал 3-летний контракт с «Тампой», кэпхит – 841 тысяча долларов. Форвард набрал 19 очков в 49 матчах прошлого сезона НХЛ
8сегодня, 06:50