Шестеркин о «Локомотиве»: «Чемпионство напрашивалось. У них хорошая организация, штаб, все ребята играют на высоком уровне»

Игорь Шестеркин заявил, что не удивился победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб обыграл «Трактор» 4-1 в финальной серии.

«Не всегда получалось смотреть матчи КХЛ в этом сезоне. Старался следить за ребятами, с кем играл или с кем знаком. Но за ходом сезона в целом наблюдал.

Чемпионство «Локомотива », конечно, уже напрашивалось. Поэтому победитель Кубка Гагарина в этом сезоне меня не удивил. У них хорошая организация, хороший тренерский штаб. И все ребята играют на высоком уровне.

Клуб получил недостающие детали в межсезонье, а молодые ребята проявили себя по полной», – сказал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .