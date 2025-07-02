Шестеркин о «Локомотиве»: «Чемпионство напрашивалось. У них хорошая организация, штаб, все ребята играют на высоком уровне»
Игорь Шестеркин заявил, что не удивился победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.
Ярославский клуб обыграл «Трактор» 4-1 в финальной серии.
«Не всегда получалось смотреть матчи КХЛ в этом сезоне. Старался следить за ребятами, с кем играл или с кем знаком. Но за ходом сезона в целом наблюдал.
Чемпионство «Локомотива», конечно, уже напрашивалось. Поэтому победитель Кубка Гагарина в этом сезоне меня не удивил. У них хорошая организация, хороший тренерский штаб. И все ребята играют на высоком уровне.
Клуб получил недостающие детали в межсезонье, а молодые ребята проявили себя по полной», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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