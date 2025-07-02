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Губерниев про отстранение России: «Если у россиян из НХЛ был бы шанс поехать на ОИ в нейтральном статусе, все бы согласились как миленькие. Бобровский лукавит»

Дмитрий Губерниев высказался о выступлении игроков из НХЛ за сборную России.

Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выразил желание сыграть за сборную на Олимпиаде-2026: «Участвовать было бы круто, но только с флагом и гимном. В противном случае – пусть лучше так». 

«Это его позиция, но он понимает, что у него нет никаких шансов выступить на Олимпийских играх ни в каком статусе. Здесь Бобровский, при всей моей любви к нему, немножко лукавит.

Если бы сейчас у российских хоккеистов НХЛ был шанс поехать в нейтральному статусе [на Олимпиаду], все бы как миленькие согласились, попробовали бы они не согласиться. Потому что есть такая профессия – Родину защищать на спортивных аренах.

Наши пловцы сейчас поедут на чемпионат мира, и только чудак на букву «м» может их за это упрекать. Пловцы, синхронистки, прыгуны в воду представляют нашу страну.

Возьмите наших легкоатлетов, они были бы рады выступать в любом статусе. Это огромный пласт спортсменов, который никогда не выступал на международных соревнованиях. А про флаг и гимн я вообще молчу», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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