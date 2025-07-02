Беттмэн о допуске игроков НХЛ на ОИ-2026: «Шанс показать мастерство на международной арене. Гордимся, что способствуем глобальному развитию спорта»
Гэри Беттмэн высказался о допуске игроков НХЛ на Олимпиаду-2026.
В среду стало известно, что ИИХФ, НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), а также Международный олимпийский комитет (МОК) заключили соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимних олимпийских играх 2026 года в Милане.
«Мы рады подтвердить участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2026 года. Олимпиада – это шанс продемонстрировать мастерство и талант наших игроков на международной арене.
Мы гордимся тем, что смогли договориться с ИИХФ, NHLPA и МОК, чтобы воплотить это в реальность и тем самым способствовать глобальному развитию хоккея», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт NHLPA
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