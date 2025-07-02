Агент Гусева: «С Ротенбергом у Никиты конфликта нет, его появление в «Динамо» не помешает. Тренер команды – Кудашов, изменений не было»
– Появление Ротенберга в «Динамо» как‑то повлияет на решение Никиты по будущей карьере?
– На сегодняшний день тренер команды – Алексей Кудашов. В этом плане изменений не было. Алексей Николаевич хочет видеть Никиту в команде, ориентируемся в том числе на это. А разве у Никиты с Ротенбергом есть конфликт?
– Никита при Ротенберге стал не нужен СКА прямо по ходу плей‑офф.
– Никакого конфликта у Гусева с Ротенбергом нет. Его появление в «Динамо» никак не помешает игре Никиты. Выпускает его на лед тренер, на сегодняшний день это Кудашов.
Было много случаев, когда тренер мог отказаться от игрока в одной команде, но при этом в другой команде этот же тренер давал хоккеисту играть. Такой игрок, как Гусев, нужен всем, поэтому я не вижу здесь проблем, – сказал агент Александр Черных.
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