Агент Гусева: «С Ротенбергом у Никиты конфликта нет, его появление в «Динамо» не помешает. Тренер команды – Кудашов, изменений не было»

Агент Никиты Гусева заявил, что у форварда нет конфликта с Романом Ротенбергом.

– Появление Ротенберга в «Динамо» как‑то повлияет на решение Никиты по будущей карьере?

– На сегодняшний день тренер команды – Алексей Кудашов . В этом плане изменений не было. Алексей Николаевич хочет видеть Никиту в команде, ориентируемся в том числе на это. А разве у Никиты с Ротенбергом есть конфликт?

– Никита при Ротенберге стал не нужен СКА прямо по ходу плей‑офф.

– Никакого конфликта у Гусева с Ротенбергом нет. Его появление в «Динамо» никак не помешает игре Никиты. Выпускает его на лед тренер, на сегодняшний день это Кудашов.

Было много случаев, когда тренер мог отказаться от игрока в одной команде, но при этом в другой команде этот же тренер давал хоккеисту играть. Такой игрок, как Гусев, нужен всем, поэтому я не вижу здесь проблем, – сказал агент Александр Черных .

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