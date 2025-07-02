Буцаев о Кузнецове: «Может играть в НХЛ, его опыт и мастерство безоговорочно. Дай бог, чтобы он много лет приносил пользу хоккею»
Вячеслав Буцаев считает, что Евгений Кузнецов может успешно выступать в НХЛ.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.
«Конечно, Кузнецов может играть на уровне НХЛ. Его мастерство и опыт безоговорочно. Не стоит придавать трагического значения тому, как он выступил за СКА в прошедшем сезоне.
Если у него есть предложения из НХЛ – хорошо, значит, он еще востребован. Дай бог, чтобы он еще много лет приносил пользу хоккею», – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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