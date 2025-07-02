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«Миннесота» готова повторить оффер-шит по Росси: «Мы предпочли бы договориться с Марко напрямую, но в клубе определенная структура зарплат, так мы ведем бизнес. Ничего личного»

Билл Герин сообщил, что «Миннесота» готова повторить оффер-шит по Марко Росси.

В понедельник «Миннесота Уайлд» направила квалификационное предложение 23-летнему форварду, который является ограниченно свободным агентом.

Контракт Росси с зарплатой 863 тысячи долларов в год истек 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

.«Я не переживаю. Мы готовы. Это не проблема для нас. Думаю, когда раньше оффер-шиты действительно срабатывали, это происходило, потому что клубы были к ним не до конца готовы. Но мы готовы. Конечно, мы бы предпочли договориться напрямую с Марко.

Нам нравится Марко, он провел отличный сезон. Он хороший хоккеист, но у нас в команде есть определенная структура зарплат, в рамках которой мы его видим на определенном уровне. Так мы ведем бизнес. Ничего личного. Мы хотим его вернуть и надеемся найти решение как можно скорее.

Слушайте, я всегда говорил, что Кирилл [Капризов] – наш приоритет номер один, и я еще поговорю с его агентом. Мы уже немного пообщались, и будем продолжать двигаться вперед», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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