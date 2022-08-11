Ожиганов об НХЛ: «Моя самая большая ошибка. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал на шару»

Защитник СКА назвал поездку в НХЛ главной ошибкой в жизни.
Игорь Ожиганов выступал за «Торонто» (2018-2019).
– Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?
– Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тогда очень хотелось домой, в Россию.
– Заскучали из-за того, что общались только с супругой?
– Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.
– Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.
– Моя детская мечта была сыграть за московское «Динамо».
Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал.
Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя. Дал согласие в этом сочинском отеле, в котором сейчас с вами разговариваю, во время сборов с ЦСКА перед Олимпиадой-2018, – сказал 29-летний хоккеист