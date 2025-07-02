КХЛ перевела «Ладу» в Западную конференцию. Ранее лига исключила «Витязь»

«Лада» переведена в Западную конференцию Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В среду, 2 июля, завершилось заочное заседание правления КХЛ, на котором было принято решение о переводе хоккейного клуба «Лада » в Западную конференцию.

Календарь сезона 2025/2026 будет представлен в пятницу, 4 июля», – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Напомним, после исключения подмосковного «Витязя » из состава участников КХЛ из-за финансовых проблем в Западной конференции оставалось 10 команд, а в Восточной – 12.

После перевода «Лады» на Запад в обеих конференциях стало по 11 клубов.