КХЛ перевела «Ладу» в Западную конференцию. Ранее лига исключила «Витязь»
«Лада» переведена в Западную конференцию Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В среду, 2 июля, завершилось заочное заседание правления КХЛ, на котором было принято решение о переводе хоккейного клуба «Лада» в Западную конференцию.
Календарь сезона 2025/2026 будет представлен в пятницу, 4 июля», – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
Напомним, после исключения подмосковного «Витязя» из состава участников КХЛ из-за финансовых проблем в Западной конференции оставалось 10 команд, а в Восточной – 12.
После перевода «Лады» на Запад в обеих конференциях стало по 11 клубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости