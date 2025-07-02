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Щитов о том, может ли Ротенберг стать тренером «Динамо»: «Удивляться не стоит, все возможно. В его приходе для клуба больше плюсов»

Никита Щитов заявил, что не удивится, если Роман Ротенберг возглавит «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Что ждете от Ротенберга в «Динамо»?

– Он будет развивать молодежное направление. Ротенберг может привлечь много хороших молодых игроков в клуб. За счет этого многие молодые игроки, которые будут считаться воспитанниками «Динамо», будут появляться в первой команде.

Да и тренеры по развитию будут найдены хорошие, скаутская служба мощно заработает. В Питере в этом смысле все здорово работало. Никто не поспорит с тем, какой был создан хоккейный город, это очень здорово.

Ротенберг – человек энергичный, поэтому, думаю, что в его приходе в «Динамо» больше плюсов. Все будет для клуба хорошо.

– Увидим ли мы Ротенберга тренером «Динамо» в ближайшие пару сезонов?

– Жизнь очень непредсказуемая. Все может быть. Если такое произойдет, удивляться не стоит, – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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