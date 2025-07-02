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  • Агент Гусева: «Динамо» – приоритет, других вариантов на сегодня нет. Окончательное решение пока не принято»
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Агент Гусева: «Динамо» – приоритет, других вариантов на сегодня нет. Окончательное решение пока не принято»

Агент Никиты Гусева рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту.

– Уже можно говорить, что Никита Гусев достиг принципиальной договоренности с «Динамо» о том, что следующий сезон он начнет именно в этом клубе?

– Мы находимся в обсуждении с «Динамо», но говорить, что все решено, пока преждевременно. Окончательное решение пока не принято.

– Если с «Динамо» пока не достигнуто принципиальной договоренности, получается, что существует вариант, при котором мы увидим Никиту в другом клубе КХЛ?

– Пока мы общаемся только с «Динамо», никаких других теорий даже близко нет. Приоритет – «Динамо», никаких других вариантов на сегодняшний день нет. Поэтому не хочу спекулировать этим вопросом, – сказал агент Александр Черных.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Черных
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