Агент Гусева: «Динамо» – приоритет, других вариантов на сегодня нет. Окончательное решение пока не принято»

Агент Никиты Гусева рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту.

– Уже можно говорить, что Никита Гусев достиг принципиальной договоренности с «Динамо» о том, что следующий сезон он начнет именно в этом клубе?

– Мы находимся в обсуждении с «Динамо», но говорить, что все решено, пока преждевременно. Окончательное решение пока не принято.

– Если с «Динамо» пока не достигнуто принципиальной договоренности, получается, что существует вариант, при котором мы увидим Никиту в другом клубе КХЛ?

– Пока мы общаемся только с «Динамо», никаких других теорий даже близко нет. Приоритет – «Динамо», никаких других вариантов на сегодняшний день нет. Поэтому не хочу спекулировать этим вопросом, – сказал агент Александр Черных .

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