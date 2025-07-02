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Игорь Ларионов: «Мировой спорт без России жить не может. Международные федерации поставили барьеры нашим спортсменам, это несправедливо»

Игорь Ларионов заявил, что мировой спорт не может жить без российских сборных.

ИИХФ в 2022 году отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований. 

«Мировой спорт не может жить без России, абсолютно нет. Я считаю, что это несправедливо. Для меня, человека, который отыграл и прожил в Северной Америке много лет, это несправедливо.

Тем более сегодня, когда мы выбираем в Зал хоккейной славы Александра Могильного, человека с русским паспортом, россиянина, в то время, когда международные федерации поставили барьеры нашим спортсменам, и не только в хоккее и футболе, а практически во всем спорте», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
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