Гизатуллин вошел в штаб Кудашова в «Динамо». Он был тренером в «Адмирале» с 2022-го

Ильнур Гизатуллин присоединился к тренерскому штабу московского «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

56-летний специалист до июня 2025 года работал в «Адмирале ». С 2017 по 2022 год Гизатуллин возглавлял «Нефтяник» из Альметьевска.

Ранее он работал в «Ладе» и «Ариаде», с которой в сезоне-2012/13 выиграл бронзовые медали ВХЛ. Тогда же был признан лучшим тренером лиги.

«Наш тренерский штаб пополнился очень опытным тренером, который имеет хорошую и длинную игровую карьеру. К тому же, у Ильнура Гизатуллина есть чемпионский опыт. Он хорошо себя зарекомендовал как главным тренером, так и помощником.

Его работа в «Адмирале» показывает, что это специалист высокого уровня – команда с поставленным большинством долгое время была на третьем месте в лиге по этому показателю, они очень интересно и креативно играли в атаке.

Уверен, что Ильнур Альфридович поможет нашей команде стать еще лучше и сильнее!» – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .