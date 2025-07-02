Гизатуллин вошел в штаб Кудашова в «Динамо». Он был тренером в «Адмирале» с 2022-го
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
56-летний специалист до июня 2025 года работал в «Адмирале». С 2017 по 2022 год Гизатуллин возглавлял «Нефтяник» из Альметьевска.
Ранее он работал в «Ладе» и «Ариаде», с которой в сезоне-2012/13 выиграл бронзовые медали ВХЛ. Тогда же был признан лучшим тренером лиги.
«Наш тренерский штаб пополнился очень опытным тренером, который имеет хорошую и длинную игровую карьеру. К тому же, у Ильнура Гизатуллина есть чемпионский опыт. Он хорошо себя зарекомендовал как главным тренером, так и помощником.
Его работа в «Адмирале» показывает, что это специалист высокого уровня – команда с поставленным большинством долгое время была на третьем месте в лиге по этому показателю, они очень интересно и креативно играли в атаке.
Уверен, что Ильнур Альфридович поможет нашей команде стать еще лучше и сильнее!» – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.