«Питтсбург» подписал контракт с Мантой на год, кэпхит – 2,5 млн долларов. Форвард может получить 2 млн бонусами за результативность

«Питтсбург» подписал контракт с Энтони Мантой на один сезон.

Среднегодовая зарплата нападающего по новому соглашению составит 2,5 млн долларов.

В прошлом сезоне 30-летний форвард провел 13 игр за «Калгари » и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 6», после чего выбыл до конца регулярки из-за разрыва крестообразной связки.

Как сообщает TVA Sports, в соглашении с Мантой предусмотрены бонусы в размере 2 млн долларов за результативность.

Кроме того, «Питтсбург » заключил однолетний контракт с Рафаэлем Харви-Пинаром , а также 2-летнее соглашение с защитником Филом Кэмпом.

Харви-Пинар заработает 775 тысяч долларов, зарплата Кэмпа также составляет 775 тысяч долларов в год.