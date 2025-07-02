«Питтсбург» подписал контракт с Мантой на год, кэпхит – 2,5 млн долларов. Форвард может получить 2 млн бонусами за результативность
«Питтсбург» подписал контракт с Энтони Мантой на один сезон.
Среднегодовая зарплата нападающего по новому соглашению составит 2,5 млн долларов.
В прошлом сезоне 30-летний форвард провел 13 игр за «Калгари» и набрал 7 (4+3) очков при полезности «плюс 6», после чего выбыл до конца регулярки из-за разрыва крестообразной связки.
Как сообщает TVA Sports, в соглашении с Мантой предусмотрены бонусы в размере 2 млн долларов за результативность.
Кроме того, «Питтсбург» заключил однолетний контракт с Рафаэлем Харви-Пинаром, а также 2-летнее соглашение с защитником Филом Кэмпом.
Харви-Пинар заработает 775 тысяч долларов, зарплата Кэмпа также составляет 775 тысяч долларов в год.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Питтсбурга»
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