СКА включил Воробьева в состав на второй сбор. Форвард ранее признался в покупке военного билета

Нападающий поедет со СКА на второй предсезонный сбор.

Ранее хоккеист, обвиняемый в даче взятки, признался в покупке военного билета. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

«Вот в таком составе будем тренироваться в сочинском среднегорье на базе центра «Газпром Галактика».

До 20 августа армейцы будут готовиться к сезону в Сочи, а потом вернутся в Петербург, чтобы наконец сыграть дома на турнире Пучкова!» – говорится в сообщении клуба.

😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником