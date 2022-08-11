Суд назначил следующее заседание по делу Федотова на 20 сентября

Суд назначил дату следующего заседания по делу .

Заседание состоится 20 сентября 2022 года, сообщает . Сегодня суд начал подготовку дела к разбирательству.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд Ленобласти о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.