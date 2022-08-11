Суд назначил следующее заседание по делу Федотова на 20 сентября

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Суд назначил дату следующего заседания по делу Ивана Федотова.

Заседание состоится 20 сентября 2022 года, сообщает ТАСС. Сегодня суд начал подготовку дела к разбирательству. 

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд Ленобласти о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. 

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