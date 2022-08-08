Федотов не приедет на заседание суда по делу о признании решения призывной комиссии незаконным

Вратарь Иван Федотов не примет участия в заседании суда по делу о призыве на воинскую службу.

Об этом рассказал адвокат хоккеиста Алексей Пономарев.

«Судебное разбирательство состоится 11 августа. Сам Иван не приедет, в заседании от истца приму участие я», – сказал Пономарев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд Ленобласти о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.