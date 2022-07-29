Кудашов о Федотове: «В Северодвинске есть хоккейная команда, без льда он не останется. У него надежный уровень мастерства, за год не растеряет»

прокомментировал призыв на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– На Олимпиаде вы работали с вратарем Иваном Федотовым. Что можете сказать о нем, как о человеке?

– Спокойный, рассудительный парень, замечательный человек в коллективе. Ничего плохого о нем сказать не могу. Хороший вратарь.

– Если Ивану придется пропустить год, сможет он потом выйти на прежний уровень?

– Насколько я знаю, в Северодвинске есть хоккейная команда в той части. Так что без льда он даже в самом худшем случае не останется. Там каток где-то рядом. У Федотова надежный уровень мастерства, за год он его не растеряет.

– Как решался вопрос со срочной службой в вашу бытность игрока?

– У всех армейских команд была возможность служить не отрываясь от хоккея, числясь в спортротах. А я выбрал «Крылья Советов». Поэтому мне сразу предложили поступить в институт с военной кафедрой. Клуб с этим помог. Я его закончил, съездил на сборы и получил звание лейтенанта, – сказал главный тренер .

Пока Федотов служит в армии, в НХЛ вратари его уровня получают контракты на 3 млн. Конкуренции практически нет

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск