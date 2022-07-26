Суд начнет подготовку дела Федотова к разбирательству 11 августа

Всеволожский суд Ленобласти начнет подготовку дела к разбирательству 11 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.

Исковое заявление хоккеиста было принято к производству 21 июля.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.

Суд зарегистрировал иск Федотова к призывной комиссии