Суд начнет подготовку дела Федотова к разбирательству 11 августа

Всеволожский суд Ленобласти начнет подготовку дела Ивана Федотова к разбирательству 11 августа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.
Исковое заявление хоккеиста было принято к производству 21 июля.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.