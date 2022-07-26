Мифтахов о возможном призыве в армию: «Это закон нашей родины. Со мной, наверное, не могут такого сделать сейчас. Студентов не забирают»

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Амир Мифтахов прокомментировал призыв Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Насколько удивился тому, что бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова забрали в армию?

– Конечно, удивился, не мог в это поверить сначала. Даже представить не мог.

Что касается меня, то я учусь, студентов не забирают. Пока есть возможность, хочется учиться, узнавать что-то новое.

– Ты же, получается, бакалавриат окончил?

– Да. Сначала окончил колледж, потом пошел в университет, вот его в этом году окончил, сейчас хочу на магистратуру пойти уже по другой специальности.

– По какой?

– Я планирую что-то, связанное с юриспруденцией. Просто по хоккейной специальности было проще и легче идти. 90 процентов хоккеистов ее выбирают. Не знаю, как у меня получится все, будем разговаривать, занятия посещать тоже хочется. У меня сейчас есть основная цель, и я должен быть полностью погружен. В то же время иногда нужно переключаться.

– Что бы ты почувствовал, если бы к тебе пришли завтра с повесткой?

– Что тут скажешь, это закон нашей родины. В данный момент по закону со мной, наверное, не могут такого сделать. Тут не потренируешься две недели – и вообще уже не в форме. А если год? – сказал вратарь «Ак Барса», игравший в системе «Тампы» в прошлом сезоне.

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