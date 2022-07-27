Генменеджер «Ак Барса» о возможности выменять Федотова: «У нас очень хорошие отношения с ЦСКА. Но не настолько»

Марат Валиуллин поделился мнением о вратарях «Ак Барса».

– Поспорю, что у нас слабая вратарская позиция. А где сейчас сильные вратари? Посмотрите другие клубы . У кого-то уезжают иностранцы, где-то берут вратаря из Высшей лиги. Мы не видим, где бригада лучше, чем в «Ак Барсе».

в том году держал свой уровень. Раньше он был подвержен травмам, но в прошлом сезоне у него не было таких проблем. Немного не получилось в плей-офф, но он считается одним из лучших голкиперов лиги, брал титул лучшего вратаря КХЛ. Мы видим его прогресс каждый год.

Амир Мифтахов играл на всех молодежных чемпионатах мира, прошел североамериканский хоккей в системе «Тампы». Когда еще ему расти, если не в 22 года? Когда в прошлом сезоне уже уходил Игорь Бобков, мы связались с Мифтаховым, узнали его планы. У нас была идея, что ворота «Ак Барса» должны защищать голкиперы из Казани.

А ведь еще растут Слава Пекса и Артур Ахтямов. Когда же им давать шанс? Вспомните, во сколько лет в «Кузне» заиграл Сергей Бобровский.

– Выменяйте у ЦСКА права на Ивана Федотова – и ждите его из армии. Как идея?

– У нас очень хорошие отношения с ЦСКА. Но не настолько, – сказал генеральный менеджер .

Напомним, 1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.