Кожевников о реакции Рябыкина на драки с «Сочи»: «Грамотная и достойная. Для становления «Авангарда» это был важный момент»

высказался о победе на .

– Что понравилось в игре «Авангарда»?

– Атака. Легионеры, Ткачев, Толчинский, Малыхин были заметны в нападении, набрали много очков. Но бросалось в глаза, что те же легионеры играют на статистику – возврата в оборону с их стороны мало.

Открытием турнира стал для меня тренер Рябыкин. Помню, как нервно реагировал на драчки, предложенные , его предшественник Хартли, сколько в его словах было психоза, хотя в НХЛ он занимался теми же самыми вещами, что и соперник.

Так вот реакция Рябыкина на матч с «Сочи» была грамотной и достойной – без всяких лишних эмоций, с юмором, с поддержкой своей команды. И обратил внимание, что игрокам эта уверенность тренера передалась. Соглашусь с тем, что для становления нового «Авангарда» это был очень важный момент – и Рябыкин занесет его в свой послужной список.

Мое мнение: Омск прекрасно понимает, как важно не сорваться в пике в ходе сентябрьского выезда. Поэтому команду немного отпускают от нагрузок, чтобы на старте чемпионата была свежесть. Задумка понятна. Реализуется ли она – вопрос, – сказал двукратный олимпийский чемпион.