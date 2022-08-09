Рябыкин о матче с «Сочи»: «Мужской коллектив сплачивается в драках или в пьянках. Пьянку мы себе сейчас позволить не можем»

после победы над (3:2) высказался о драках.

«Авангард» стал победителем .

– Игра у нас особо не получилась. Зато хороший результат, и наша команда впервые выиграла сочинский кубок.

– Можно ли сказать, что драки против пошли вам во благо?

– Вы должны понимать, что мужской коллектив сплачивается или в драках, или в пьянках. А пьянку мы себе сейчас позволить не можем. Так что правильно сказал вчера Александр Крылов, что сочинцы устроили нам тимбилдинг.

– Эта победа повлияет на вашу уверенность? Вы выиграли первый же турнир в роли главного тренера «Авангарда».

– Мне все равно, выиграли бы мы этот турнир или нет. Главное, чтобы команда демонстрировала сплоченный хоккей. Так вот, сегодня мне наша игра не понравилась.

– Почему вы оставили лидеров в запасе?

– Я хотел посмотреть, кто из этого состава может выйти на роль лидеров. Кажется, что молодежь должна грызть зубами лед, но я этого сегодня не увидел, – сказал главный тренер .

Назаров о словах Крылова: «Обращаюсь ко всем руководителям: прилетайте на курсы тимбилдинга. Мои услуги стоят дорого, но результат налицо»