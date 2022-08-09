Назаров о том, что Рябыкин повторил его фразу про пьянку: «Нужно роялти с него получить. Скажите, чтобы перечислил мне тысяч 100 хотя бы»

подвел итоги турнира .

В последнем матче «Сочи» обыграл минское «Динамо» (5:3). Эта победа стала для клуба единственной на турнире.

– «Сочи» одержал только одну победу на турнире.

– Но классная команда всегда играет хорошо последний матч! Закончили мы на нормальной ноте! На мой взгляд, турнир удался и в медийном, и в хоккейном плане. Мы не зря потратили это время.

Да, мы проиграли четыре матча. Но были перестыковки, новые звенья. Мы большие задачи в предсезонке не ставим. Важно понять, кем мы начнем сезон. Уже вырисовываются пятерки…

– Драки сочинцев с «Авангардом» обсуждают до сих пор. Вам это лестно?

– Так получилось, что я дерусь лет с 17. И меня обсуждают постоянно.

Это не лестно. Это просто часть работы, которая помогает дальше молодым хоккеистам в развитии. Дает им понять, что это серьезный спорт. А у нас очень много молодежи, выступающей первый год.

Смысл в том, что после драки мы все объединяемся, все пытаются показать свой лучший хоккей. Никто не хочет сыграть плохо, потому что они вчера все вместе дрались.

– «Авангард» вас даже благодарил за тимбилдинг. Они выиграли этот турнир. Может, повторите этот опыт на турнире в Питере?

– Если на карточку мне пришлют, то повторим. Если нет, то зачем так часто помогать собираться соперникам? Это ведь конкуренты наши. Я же не буду работать против себя.

– Главный тренер повторил вашу фразу: «Ничто так не сплачивает коллектив, как общая пьянка или драка».

– Нужно роялти с него получить. Скажите, чтобы Дима перечислил мне тысяч сто хотя бы.

– Какие у вас отношения с Рябыкиным?

– Хорошие, дружеские – мы играли вместе. Но сейчас – конкуренты. Играем своими командами друг против друга.

– «Авангард» по делу выиграл турнир?

– Омичи хорошо сыграли тут. Но это лето. Нельзя говорить, кто хуже или лучше. Начнется сезон, может быть череда травм. Про этот турнир все забудут, а посмотрят на настоящую таблицу, – сказал главный тренер .