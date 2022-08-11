Кожевников об «Авангарде»: «Без стабильной защиты 12-матчевый выезд ровно не пройти. Прогноз остается негативным»

Кожевников высказался об игре на .

«Мне понравилось, как «Авангард» сыграл в Сочи. Две команды на турнире явно выделялись – Омск и Питер, они сыграли с огоньком и разыграли титул.

Но одно дело – собраться на недельку на курортном Сочи, другое – провести за сентябрь 12 гостевых матчей с постоянными перелетами по городам трех стран – России, Казахстана и Беларуси. Не вижу у Омска игрового запаса пройти это тяжелейшее турне.

Да, вратарская линия «ястребов» в Сочи прыгнула выше головы, особенно Галимов. Но в целом оборона и вратари – слабые места команды, которые прежний тренер прикрывал за счет легионеров, не думая о будущем. Без стабильной защиты такой выезд ровно не пройти, поэтому мой прогноз по Омску остается негативным», – сказал двукратный олимпийский чемпион.