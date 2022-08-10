Рябыкин о работе в штабе Хартли: «Могли поругаться, обсуждали моменты. Это нормальный процесс. Боб всегда интересовался мнением других»

Дмитрий Рябыкин поделился впечатлениями от работы с .

– В какой момент в голове переключилось на то, что вы теперь – главный тренер «Авангарда»? Когда пришло осознание?

– Думаю, это произошло после первых тренировок в Омске. Поначалу я должность главного тренера примерял на себя. А окунулся в это чуть позже.

– Прежний наставник «ястребов» Боб Хартли сказал: «Когда я прилетел в Россию, то подумал, что главный начальник клуба – это . Такой он бородатый и солидный». Что вам дали эти четыре года с Хартли?

– Скажу так: Боб – прирожденный учитель. И он учит не только игроков, но и партнеров по тренерскому штабу. Он дает многое в нюансах и мелочах. А еще больше он дает доверия.

Для меня было нонсенсом, когда главный тренер пришел и сказал ассистентам: «Так, ты будешь сегодня вести первые три упражнения на тренировке, ты берешь следующие три…» Это был прям сюрприз. Но такое доверие Хартли подкупало.

– Хоккеист Алексей Потапов однажды сказал, что работа с Бобом – это ГУЛАГ. В том смысле, что канадский тренер был очень дотошен к деталям. У вас такой же подход?

– У нас тоже большой акцент на детали, и мы тоже проводим много собраний. Сейчас такое время – предсезонка. Чем быстрее ребята вникнут в процесс, тем легче будет дальше.

И результат говорит сам за себя: это работает. Не думаю, что нужно что-то менять.

– А для своих помощников Боб устраивал подобное? Вы должны были тоже в семь утра на арену приходить?

– Нет-нет, нас никто не заставлял это делать. Тут твое личное желание. Вообще у нас был очень дружный тренерский коллектив. Все сидели в одной комнате, обсуждали разные моменты и могли даже поругаться. Это нормальный рабочий процесс.

– Вы могли накричать на Хартли?

– Ну, накричать не мог. Но спорил с ним, доказывал свое видение. Спрашивал, что видит он. Понятно, что итоговое решение принимал Боб как главный тренер. Но он всегда интересовался мнением других. Повторю – всегда, – сказал главный тренер .