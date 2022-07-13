Панин об армии: «Контракт может стать основанием, чтобы игрок получил отсрочку или выезжал на небольшие учения»

Капитан «Салавата» высказался об отсрочках от армии для спортсменов.

Как стало известно в апреле, в Уфе был задержан бывший сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, которого заподозрили в том, что он мог делать военные билеты для некоторых спортсменов. По предварительным данным, среди его клиентов могло быть несколько футболистов и хоккеистов из структур «Уфы» и .

А вратарь сборной России Иван Федотов 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь. В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался на эти темы в эфире .

«Знаю этого человека [Самигуллина], но по поводу поддельных документов ничего не могу сказать. В студии было сказано много правильных слов по поводу законодательства, прославления России на международной арене.

Что касается отсрочки для профессионального спортсмена – контракт может стать основанием, чтобы игрок получил отсрочку или являлся срочником, выезжая на какие-то небольшие учения в армии. Но та ситуация, которая сейчас происходит… Правильно было сказано: ребята тут при чем?

Участвовать на чемпионате мира или любом международном турнире – просто честь, носить майку сборной России, а говорить о том, что ребята там вполсилы выступают – некорректно. Все там выкладываются на 100%», – поделился мыслями защитник уфимской команды в студии программы «Есть тема!».

Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой