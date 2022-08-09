Панин о Тихонове: «Витя показывал письмо, пришедшее из какого-то госоргана США. На него тоже было давление»

рассказал, что у возникли проблемы с госорганами США.

34-летний хоккеист, выступавший в минувшем сезоне за , этим летом объявил о завершении карьеры. У него оставался еще год действия контракта с клубом.

– Ваш гендиректор Ринат Баширов сказал: «Мысли о возможном завершении карьеры Виктор Тихонов высказывал после того, как легионеры уехали, он тоже участвовал в этих переговорах – был переводчиком. Я еще тогда его спросил, почему он хочет переводить, он ответил, что его эта тема тоже беспокоит. Мы гарантировали ему, что он в любой момент сможет уехать».

Ты и команда знали внутри коллектива, что Витя Тихонов хочет закончить с хоккеем? Или для вас, как и для руководства, это стало полной неожиданностью?

– Витя, на самом деле, в тот момент, когда все это происходило, особо не распространялся. Никому ничего не говорил. Когда уже плей-офф закончился, он рассказал, что у него тоже проблемы, что ему пишут бумаги, он даже показывал письмо, пришедшее ему на почту из структур американского правительства или какого-то другого государственного органа, не суть.

На него тоже было давление, но он добросовестно отыграл плей-офф и лишь по его окончании улетел за океан. У него не было решения: закончить или не закончить. Уже дома в США, когда он туда вернулся, я думаю, он поговорил с женой, и они в семье решили, что пусть лучше будет вот так.

– Ты с ним бок о бок провел два года. Он реально так настрадался от травм, что даже не попробовал устроиться, например, в , где некоторые хоккеисты, у которых в жизни все хорошо и не стоит финансовый вопрос, играют в свое удовольствие, а не ради заработка?

– Слушай, ну, на самом деле, да, у него было много травм. Он только пришел в команду, мы катались, и у него спина – он очень долго лечился. Потом еще что-то. И тяжелые травмы, и микротравмы сопутствовали ему на протяжении сезона.

Это ведь тоже очень тяжело – надо же выходить и биться в каждой игре, показывать и доказывать, а тебе все время что-то мешает. Это не очень приятный момент. Да он и сам по себе, знаешь, такой не «плакса», а классный мужик, хороший парень, – сказал защитник уфимцев.