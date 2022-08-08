Толчинский об Омске: «Люди живут хоккеем, они соскучились по «Авангарду». Хочется ради них в этот сезон сыграть на максимуме»

Нападающий высказался о возвращении команды в Омск.

– В чем будущий сезон станет для вас чем-то особенным?

– Еще раз скажу, что это переезд в Омск. Я смотрю на город и болельщиков. Люди живут хоккеем. Они соскучились по команде. Они хотят видеть «Авангард», ходить на матчи. И в этот сезон ради них хочется сыграть на максимуме, одержать большую победу.

– Последний раз вы так уезжали из Москвы еще в юниорах. Уезжаете сейчас как будто в Америку.

– С этим никаких проблем не вижу. Все равно же ты в команде, с ребятами. Город маленький, за десять минут можно доехать куда хочешь. После тренировки с ребятами можно куда-нибудь сходить. Там есть где и покушать, и погулять. Академия вообще шикарная. Можно хоть весь день тренироваться. Только плюсы одни, – сказал Толчинский.