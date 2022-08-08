Толчинский о покупке машины: «Читал журнал «За рулем», выбирал между «Окой» и Porsche Cayenne GTS. Решил, что Porsche получше»

Нападающий пошутил о выборе автомобиля.

– Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали, что ваш друг из «Магнитки» купил себе Mercedes McLaren?

– Так он его не купил. Не надо верить всему, что пишут в телеграме. Я об этом, по крайней мере, ничего не слышал.

– А вы любите красивые машины?

– В принципе, люблю. Мне моя машина нравится, и не просто так я ее купил. Это Porsche Cayenne GTS. Она нормально так ездит.

– По Москве в меру гоняете?

– Ну, а где еще?

– А почему такая модель? Как выбирали?

– Я читал журнал «За рулем». Выбирал между «Окой» и Porsche. Решил, что Porsche получше, – сказал Толчинский.