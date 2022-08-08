Толчинский о покупке машины: «Читал журнал «За рулем», выбирал между «Окой» и Porsche Cayenne GTS. Решил, что Porsche получше»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский пошутил о выборе автомобиля.
– Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали, что ваш друг Николай Голдобин из «Магнитки» купил себе Mercedes McLaren?
– Так он его не купил. Не надо верить всему, что пишут в телеграме. Я об этом, по крайней мере, ничего не слышал.
– А вы любите красивые машины?
– В принципе, люблю. Мне моя машина нравится, и не просто так я ее купил. Это Porsche Cayenne GTS. Она нормально так ездит.
– По Москве в меру гоняете?
– Ну, а где еще?
– А почему такая модель? Как выбирали?
– Я читал журнал «За рулем». Выбирал между «Окой» и Porsche. Решил, что Porsche получше, – сказал Толчинский.