Толчинский о Кучерове: «Мастерюга, зверь. Никита еще в «Красной Армии» выделялся техникой, но вообразить, что он станет одним из лучших в мире, я не мог»

Сергей Толчинский высказался об игре нападающего «Тампы» .

– Пересекались с Никитой Кучеровым?

– Я же с ним и играл в . А в я про них знал. С Гусевым вообще в одной школе учился.

– Когда вы поняли, что Куч станет большой звездой?

– Вот именно в восемь лет и понял, что это будущая звезда и он наберет 130 очков за сезон в НХЛ.

– Серьезно?

– Нет, конечно! Как ты это представишь? Понятное дело, что в школе всегда говорили о Гусеве и Кучерове. И когда я с ними играл в «Красной Армии», они уже тогда выделялись техникой. Но вообразить, что человек станет одним из лучших в мире, я тогда не мог. Знал только, что он будет сильным хоккеистом.

– Есть такое выражение «сделал себя сам». Вы себя сделали, когда перешли из ЦСКА в «Авангард» и стали самым ценным игроком Кубка Гагарина. Кучеров тоже себя сделал сам. Его в ЦСКА особо не ценили.

– Конечно, Кучеров себя сделал. Его выбрали во втором раунде НХЛ. Он и в АХЛ поиграл – 17 матчей, но там отлично выступил. Да что говорить? Кучер – просто мастерюга, зверь.

– Он еще в «Красной Армии» ворчал на всех?

– И ворчал, и веселым был, – сказал нападающий .