Сергей Толчинский: «Рыбак из меня нулевой – то сломаю удочку, то потеряю… Рыбу ни разу не поймал, но было весело»

Нападающий рассказал о своих поездках на рыбалку.

– Почему игроки постоянно прикалываются, связывая вас с рыбалкой? Это уже стало мемом в хоккейных кругах.

– Просто ребята по соцсетям знают, что я езжу на рыбалку. Но при этом рыбак из меня нулевой. То сломаю удочку, то потеряю… Рыбу ни разу не поймал, но было весело.

– Куда вы ездите? Бывает платная рыбалка в Подмосковье.

– Мы тоже так думали поехать. В этом есть свой прикол. Но обычно ездим на Истру, это час от Москвы. Там тоже свой кайф, что ты должен в диких условиях какой-то лагерь разбить, еду приготовить, еще и рыбу выудить.

– Бывает, что к вам приходит Рыбнадзор или местные бандиты?

– Однажды мы махнули на рыбалку за Воскресенск, и к нам в шесть утра пришел полицейский. Я тогда спал, его не видел. Он сказал: «Аккуратнее, не мусорьте» – и ушел.

– Могли бы в Сочи на рыбалку махнуть.

– Да мне больше нравится не что-то поймать, а уехать с друзьями на природу, пообщаться без телефонов, во что-то поиграть. Смысл в этом, – сказал Толчинский.