высказался о финансовых накоплениях.

– Когда у молодых хоккеистов начинает расти зарплата, появляются мысли в голове – куда деньги вкладывать? Уже думаете на эту тему?

– Нет, я из небогатой семьи, у мамы все до копеечки всегда. У меня финансы тоже под жестким контролем. Откладывать стараюсь по максимуму. 80% зарплаты – сразу на накопительный счет. Сейчас вот купил машину. Теперь хочу в Омске хорошую квартиру приобрести, если получится, чтобы за съемную не платить.

Отдаешь каждый месяц по 50 тысяч рублей. Какой смысл? Можно взять ипотеку и эти же деньги уже в свою квартиру вкладывать. Много общаюсь по этим вопросам с пацанами. Вот Паша Дедунов у нас финансово очень грамотный. Еще Вова Брюквин. Они подсказывают про акции, облигации, цены на золото, все это.

Это такая перезагрузка для головы. Еще Леха Потапов мне в этом плане много дал. Вот он вообще все до копейки высчитывает. Может, это, конечно, уже сильные загоны. Но я думаю, у него с финансами все хорошо будет, – сказал форвард .