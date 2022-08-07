Грицюк о победном буллите шведам на Олимпиаде: «500 тысяч миллионов раз пересматривал. Не ожидал, что меня выпустят»

поделился воспоминаниями о победном буллите шведам на Олимпиаде в Пекине.

Бросок 21-летнего нападающего позволил сборной России выиграть полуфинальный матч (2:1 Б) и выйти в финал. В нем команда уступила сборной Финляндии (1:2), получив серебряные медали.

– Вы свой буллит на пересматривали?

– Пятьсот тысяч миллионов раз. Даже нарезку сделал под музыку и выставил в соцсетях. Потому что она прям на всплеске эмоций. Это и медийность, и просто чтобы на память мне осталось.

– Можете описать в деталях, о чем вы думали перед буллитом в полуфинале?

– Алексей Юрьевич Жамнов мне сказал: «Гриц, иди, попробуй». Я не ожидал, что меня выпустят. До последнего момента ждал, что мы выиграем. Ванька Федотов там здорово играл, молодец.

Мы тогда били вторыми, после шведов. Получалось, что мой буллит мог решить все. Я думал: мне дали шанс, забиваю – выиграли, не забиваю – продолжаем. Не было такого давления, как на Егора Яковлева, которому обязательно забивать надо было, иначе мы бы проиграли. Про Яковлева не зря говорят, что у него железные нервы.

У меня на буллитах была своя фишка, которую я много в тренировал. Когда Гусь буллит бил, я следил за их вратарем Юханссоном, что он делает. Бросил, и шайба попала в штангу. Повезло, что она в ворота отскочила, а не обратно, – сказал форвард «Авангарда».